Benevento-Latina designato l’arbitro della sfida del ‘Ciro Vigorito’

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà Carlo Rinaldisezione Aia di Bassano del Grappa (quinto anno) a dirigere il match di domenica 13 ottobre in programma (ore 15) al “Ciro Vigorito”. Si tratta di uno degli arbitri più espertiCan di C che incrocerà per la prima volta nella sua carriera i giallorossi. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Antonino Junior Palla di Catania e Matteo Gentile di Isernia; Quarto Ufficiale Filippo Colaninno di Nola. L'articolodelproviene da Anteprima24.it.