Autostrade, inchiesta dei pm di Roma sui ricavi dei pedaggi destinati a manutenzione e realizzazione di opere (Di martedì 8 ottobre 2024) Falso in bilancio, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e manipolazione del mercato. Sono questi i reati contestati dalla procura di Roma nell’ambito di una inchiesta che riguarda lo stato patrimoniale di Autostrade per l’Italia (Aspi). Come La Repubblica nel registro degli indagati sono iscritti, a vario titolo, sette persone tra cui l’amministratore delegato Roberto Tomasi e l’ex ad Giovanni Castellucci. L’attività degli inquirenti, che hanno delegato le indagini alla Guardia di finanza, si concentra su oltre 500 milioni di euro per la manutenzione e la realizzazione di opere autostradali che sarebbero stati allocati in modo non corretto. Le verifiche dei magistrati riguardano la destinazione dei ricavi ottenuti attraverso i pedaggi. Ilfattoquotidiano.it - Autostrade, inchiesta dei pm di Roma sui ricavi dei pedaggi destinati a manutenzione e realizzazione di opere Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Falso in bilancio, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e manipolazione del mercato. Sono questi i reati contestati dalla procura dinell’ambito di unache riguarda lo stato patrimoniale diper l’Italia (Aspi). Come La Repubblica nel registro degli indagati sono iscritti, a vario titolo, sette persone tra cui l’amministratore delegato Roberto Tomasi e l’ex ad Giovanni Castellucci. L’attività degli inquirenti, che hanno delegato le indagini alla Guardia di finanza, si concentra su oltre 500 milioni di euro per lae ladiautostradali che sarebbero stati allocati in modo non corretto. Le verifiche dei magistrati riguardano la destinazione deiottenuti attraverso i

Autostrade per l’Italia sotto inchiesta per falso in bilancio - indagate 7 persone a Roma - L’inchiesta della procura di Roma su Autostrade per l’Italia La procura di Roma ha aperto un’indagine su sette persone per falso in bilancio in Autostrade per l’Italia. Si parla di 500 milioni di euro in totale. La procura ipotizza anche l’aggiotaggio, l’ostacolo alla vigilanza e la manipolazione ... (Quifinanza.it)

Subappalto non autorizzato - sotto inchiesta quattro imprenditori per i lavori di manutenzione nelle autostrade - L'accusa riguarda lavori di manutenzione oggetto di gara per un importo complessivo a base d'asta. La direzione investigativa antimafia ha notificato nei giorni scorsi l'avviso di chiusura indagini a quattro imprenditori delle province di Palermo e Messina indagati per subappalto non autorizzato. (Messinatoday.it)