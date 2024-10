.com - Atp Shanghai, l’avversario di Sinner: chi è Ben Shelton

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Ben, n. 16 del mondo,di Jannikagli ottavi di finale dell’Atp in corso a. Lo statunitense ha superato al terzo turno in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n. 54, con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e dieci minuti di gioco. Il match tra lui e il n.1 Atp è in programma per domani, mercoledì 9 ottobre.si sono affrontati 4 volte in carriera. L’azzurro 23enne si è aggiudicato 3 confronti diretti con l’americano., 21 anni, si è imposto nella prima sfida, andata in scena proprio alo scorso anno: negli ottavi di finale, lo statunitense ha avuto la meglio in 3 set. Da allora, 3 vittorie di. Il numero 1 del mondo ha vinto lo scorso anno sul sintetico indoor di Vienna e quest’anno si è aggiudicato le sfide sul cemento di Indian Wells e sull’erba di Wimbledon.