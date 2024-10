Tvzap.it - “Affari Tuoi”, scoppia la bufera dopo la vittoria di Paolo

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) News Tv. Nella nuova puntata di, in onda ieri, lunedì 7 ottobre 2024, su Rai 1, a sfidare la sorte è stato, concorrente del Piemonte.è arrivato in gara con il pacco numero 11, affiancato in studio dalla moglie Jessica. Per come stava andando la partita, il concorrente sembrava avere poche speranze, ma fortunatamente è riuscito a portare una bella somma a casa. Non sono mancate le polemiche sui social. Cos’è successo? (Continuale foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la replica di Beatrice a Iago Garcia è da applausi Leggi anche: “Grande Fratello”, EnzoTurchi e la confessione inaspettata su Carmen Russo SARÀ SEMPRE L’ENTUSIASMO DI STEFANO NEL LANCIARE I PACCHI#pic.twitter.