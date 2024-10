Isaechia.it - Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, pace fatta? Lui a sorpresa svela: “Dopo l’ultima udienza in tribunale è successo che…”

(Di martedì 8 ottobre 2024) La lunga diatriba tra, che ha intentato una causa per un post sessista condiviso dal conduttore, pare ormai terminata. I contrasti tra i due, che hanno reso il clima nello studio de I Fatti Vostri tutt’altro che disteso, sono iniziati nel 2017 quando in diretta tvrivelò l’età del conduttore che, di tutta risposta, disse alla collega “sei una rompi*alle”. I dissapori continuarono negli anni a seguire, conche intentò procedimenti giudiziari controper diffamazione aggravata. Lo scorso annoè stato rinviato a giudizio per le parole scritte contro la collega in post pubblicato su Facebook. E, solo pochi giorni fa, ilpenale di Roma ha così condannatoper diffamazione aggravata, imponendogli una multa e un risarcimento di oltre 5mila euro.