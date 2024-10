Bergamonews.it - A Seriate in scena “Grisù – Un drago senza paura”

(Di martedì 8 ottobre 2024). Sabato 2 novembre 2024 alle 16.30 al CineTeatro Gavazzeni diandrà inil musical “– Un”. Drammaturgia Marco Pagot e Manuel Renga. con Jasmine Lazzoni, Andrea Messina, Jacopo Violi, Sara Zappa / Carlotta Prando assistente alla regia Lucia Messina regia Manuel Renga musiche Francesco Lori coreografi e scenografi Giuseppe Brancato, Valentina Volpi “. Un” è un musical che parla di sogni, di quanta forza e dedizione bisogna avere per raggiungerli, di quanto si possa essere più forti e determinati insieme ad un amico.e Stella, come tutti i bambini di quell’età, di paure ne hanno tante: dovranno imparare a capirle e ad affrontarle. “Un eroe non è chi non ha nessuna, ma chi riesce a vincerla!”.