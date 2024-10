A “Fiato ai Libri” dialogo impossibile tra Il Codice Perelà di Palazzeschi e la musica degli Skiantos (Di martedì 8 ottobre 2024) Calcio. Un dialogo beffardo, demenziale, insolente tra due personaggi uniti da un sottile e ricercato parallelismo, studiato per Fiato ai Libri dall’attore varesino Stefano Orlandi e dalla collega milanese Sandra Zoccolan. Giovedì 10 ottobre, alle 21, al Cinema Astra di Calcio, il festival di teatro lettura propone uno spettacolo unico e provocatorio che unisce letteratura e musica in un “dialogo impossibile” tra due figure eccentriche: l’omino di fumo Perelà, protagonista dell’antiromanzo Il Codice di Perelà di Aldo Palazzeschi, e Roberto Freak Antoni, il leggendario frontman della band punk/rock Skiantos, scomparso dieci anni fa. Orlandi e Zoccolan saranno gli interpreti di questo confronto, creando un parallelo tra il personaggio surreale e leggero di Palazzeschi e l’irriverente e demenziale figura di Freak Antoni. Bergamonews.it - A “Fiato ai Libri” dialogo impossibile tra Il Codice Perelà di Palazzeschi e la musica degli Skiantos Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Calcio. Unbeffardo, demenziale, insolente tra due personaggi uniti da un sottile e ricercato parallelismo, studiato peraidall’attore varesino Stefano Orlandi e dalla collega milanese Sandra Zoccolan. Giovedì 10 ottobre, alle 21, al Cinema Astra di Calcio, il festival di teatro lettura propone uno spettacolo unico e provocatorio che unisce letteratura ein un “” tra due figure eccentriche: l’omino di fumo, protagonista dell’antiromanzo Ildidi Aldo, e Roberto Freak Antoni, il leggendario frontman della band punk/rock, scomparso dieci anni fa. Orlandi e Zoccolan saranno gli interpreti di questo confronto, creando un parallelo tra il personaggio surreale e leggero die l’irriverente e demenziale figura di Freak Antoni.

