Veronica Gentili assente a Le Iene, in diretta il triste annuncio di Angioni: “È morto il papà” – VIDEO (Di lunedì 7 ottobre 2024) Max Angioni sull'assenza di Veronica Gentili a Le Iene: "È morto il papà" L'articolo Veronica Gentili assente a Le Iene, in diretta il triste annuncio di Angioni: “È morto il papà” – VIDEO provIene da Novella 2000. Novella2000.it - Veronica Gentili assente a Le Iene, in diretta il triste annuncio di Angioni: “È morto il papà” – VIDEO Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Maxsull'assenza dia Le: "Èil" L'articoloa Le, inildi: “Èil” –provda Novella 2000.

Novella2000.it - Veronica Gentili assente a Le Iene, in diretta il triste annuncio di Angioni: “È morto il papà” – VIDEO

Perché Veronica Gentili era assente a Le Iene? Grave lutto, le parole di Max Angioni in diretta - Ecco il motivo per il quale Veronica Gentili era assente a Le Iene nella seconda puntata L'articolo Perché Veronica Gentili era assente a Le Iene? Grave lutto, le parole di Max Angioni in diretta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Leggi la notizia)

"Veronica Gentili non può essere con noi...": Max Angioni in diretta da solo - Molti i commenti arrivati in risposta al video pubblicato sulla pagina della trasmissione. Tutta la famiglia de Le Iene "ti abbraccia forte. . Ti vogliamo bene", ha aggiunto il conduttore fissando la camera e rivolgendosi direttamente alla giornalista e sua compagna d'avventura ... (Leggi la notizia)

“Abbiamo una brutta notizia”. Veronica Gentili assente da Le Iene, il drammatico annuncio di Max Angioni - Veronica Gentili è figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani, morta il 31 marzo 2021. Un servizio che solleva dubbi sulla vulnerabilità degli atleti rispetto a certe sostanze e sui meccanismi con cui vengono gestiti i controlli. Questo perché Veronica Gentili non è ... (Leggi la notizia)