Turismo, Tartu2024: in Estonia mille eventi per diffondere con la cultura l''Arte di sopravvivere' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - mille eventi con l'obiettivo di raggiungere un milione di visitatori. Per una grande celebrazione culturale che ha l'ambizione di lanciare un messaggio preciso: imparare a sopravvivere all'oggi per costruire un domani migliore. E' quanto va in scena a Tartu, la seconda città dell'Estonia e tra le più antiche dei paesi baltici (risale al 1030), che detiene nel 2024 il titolo di Capitale europea della cultura, condiviso con l'austriaca Bad Ischl e la norvegese Bodo. Una città con una ricca offerta culturale, fra mostre, eventi, conferenze e fiere, e che è il centro intellettuale e anche scientifico del paese baltico fin dai tempi dell'Impero russo: qui sono nati il primo teatro nazionale e il primo giornale, ma anche il primo Festival della canzone estone nel 1869. Iltempo.it - Turismo, Tartu2024: in Estonia mille eventi per diffondere con la cultura l''Arte di sopravvivere' Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) -con l'obiettivo di raggiungere un milione di visitatori. Per una grande celebrazionele che ha l'ambizione di lanciare un messaggio preciso: imparare aall'oggi per costruire un domani migliore. E' quanto va in scena a Tartu, la seconda città dell'e tra le più antiche dei paesi baltici (risale al 1030), che detiene nel 2024 il titolo di Capitale europea della, condiviso con l'austriaca Bad Ischl e la norvegese Bodo. Una città con una ricca offertale, fra mostre,, conferenze e fiere, e che è il centro intellettuale e anche scientifico del paese baltico fin dai tempi dell'Impero russo: qui sono nati il primo teatro nazionale e il primo giornale, ma anche il primo Festival della canzone estone nel 1869.

Turismo - Tartu2024 : in Estonia mille eventi per diffondere con la cultura l''Arte di sopravvivere' - E' stata una grande sfida e sono molto soddisfatta. Città universitaria ma anche città smart, dove tutto è a portata di un quarto d'ora, da girare a piedi e in bicicletta. La sfida di ogni Capitale europea della cultura è quella di offrire qualcosa per ogni segmento della società , trovare un ... (Liberoquotidiano.it)

Prato - al via la nuova stagione al Garibaldi Milleventi - Il primo appuntamento è fissato per il 16 ottobre. Come già annunciato al tempo dell’apertura della sala, il cinema non è l’unica vocazione dello spazio, quanto una delle molte. Questi sono solo alcuni dei nomi presenti nel cartellone della prossima stagione, che si arricchisce di eventi in ... (Lanazione.it)

Cento meno Uno - via agli eventi dedicati ad Andrea Camilleri - A cinque anni dalla morte di Andrea Camilleri, avvenuta il 17 luglio 2019, e in vista del centenario dalla nascita, il 6 settembre 1925, nel giorno del compleanno del creatore del Commissario Montalbano vengono annunciate le prime iniziative per celebrare il grande scrittore e drammaturgo. . Tanti ... (Gazzettadelsud.it)