Ilrestodelcarlino.it - Trovato con 36 chili di cocaina in casa a Bologna, arrestato a 26 anni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – È stato notato dal generale Ettore Bramato, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, mentre dava in escandescenze in mezzo alla strada, in via Cavalieri Ducati, a Borgo Panigale, questa mattina attorno a mezzogiorno. Subito il comandante, che era in divisa, ha contattato i colleghi del Nucleo Radiomobile, per richiedere il loro intervento, poi ha notato lì nei pressi una pattuglia e ha segnalato anche ai poliziotti la presenza dell’uomo alterato. Quando il carabiniere e i poliziotti si sono avvicinati per controllarlo, o quantomeno per spostarlo dalla strada, il ragazzo, risultato un albanese di 26in uno stato completamente alterato, forse a causa di qualche sostanza che aveva assunto, ha iniziato a dire cose senza senso e poi ha di fatto condotto le forze dell’ordine versosua, un appartamento lungo la stessa via.