Tre gol nel secondo tempo completano l’emozionante rimonta della squadra di Hurzeler

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-06 20:14:32 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Brightonva due gol contro il Tottenham e domenica ha vinto 3-2 all’Amex Stadium. I gol neldi Yankuba Minteh, Georginio Rutter e Danny Welbeck hanno completato ladopo che Brennan Johnson e James Maddison avevano segnato per gli Spurs in una gara emozionante sulla costa meridionale. Il risultato porta il Brighton al sesto posto nella classificaPremier League, mentre il Tottenham resta al nono. FT: CHE VITTORIA PER L’ALBIONE! 3-2 #BHAFC // #BHATOT pic.twitter.com/CFNTQNFOiX — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 6 ottobre 2024 Come è successo Un gioco a due tempi potrebbe forse essere il più cliché di tutti i cliché calcistici, ma in questo caso il detto sembrava del tutto appropriato. (Justcalcio.com)