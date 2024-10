Tornano nuvole e piogge su tutta la Penisola

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Mentre il promontorio anticiclonico che ha brevemente interessato il Paese nel weekend si sposta verso est, un profondo vortice depressionario si muove sui settori occidentali del continente. Condizioni meteo in peggioramento nelle prossime ore sul Mediterraneo centrale dove è in arrivo l'ennesima perturbazione di stampo autunnale.ad iniziare dalle regioni di Nord-Ovest in estensione poi al resto della. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di domani il maltempo interesserà soprattutto il Nord e le regioni del versante tirrenico dove non mancheranno temporali e nubifragi. Flusso umido anche nella seconda parte della settimana con fenomeni sulle regioni settentrionali mentre a seguire gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano propongono un miglioramento.