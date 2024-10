The Big Bang Theory, la scena di sesso tra Sheldon e Amy è nel Guinness World Record per numero di visualizzazioni (24mln) - VIDEO (Di lunedì 7 ottobre 2024) La sitcom della CBS, The Big Bang Theory, è entrata nel Guinnes World Record perché la scena di sesso tra Sheldon e Amy è una delle più viste al mondo. Nessuno avrebbe mai pensato ad un simile risultato visti i personaggi, eppure sembra davvero essere così. In totale è stata vista da 24 milioni di p Ilgiornaleditalia.it - The Big Bang Theory, la scena di sesso tra Sheldon e Amy è nel Guinness World Record per numero di visualizzazioni (24mln) - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La sitcom della CBS, The Big, è entrata nel Guinnesperché laditrae Amy è una delle più viste al mondo. Nessuno avrebbe mai pensato ad un simile risultato visti i personaggi, eppure sembra davvero essere così. In totale è stata vista da 24 milioni di p

Psycho - streamer rovina la scena finale con una preview di Big Bang Theory - la rabbia dei fan : "Un abominio" - Ma cosa è accaduto con esattezza? Nel finale di Psycho la telecamera si avvicina zoommando lentamente sul volto di Norman Bates, seduto in una stazione di polizia e Alfred Hitchcock ci fa intuire che ormai la sua personalità è stata permanentemente sostituita dall'alter ego di …. Per preservare la ... (Movieplayer.it)

Il cast di Big Bang Theory dà l’addio al Professor Proton - i messaggi di cordoglio per Bob Newhart : “Eroe e icona” - Gli attori di The Big Bang Theory tra cui Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Kaley Cuoco (Penny) e Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) hanno espresso il loro dolore per la morte di Bob Newhart, l'attore che nella serie interpretava il Professor Proton.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chi era Bob Newhart - il professor Proton di The Big Bang Theory - E interpreta Morty Flickman, il marito del personaggio di Lesley Ann Warren, in Desperate Housewives. . Tra questi, anche il giovanissimo e geniale Sheldon Cooper che addirittura lo immagina come uno Jedi dopo la sua morte. Poi, il locandiere del Vermont Dick Loudon nella serie Newhart (1982-1990). (Cultweb.it)