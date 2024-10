Terracina / Truffa ad un’anziana donna: le sfilano soldi e fede, indagini in corso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Terracina – Sabato scorso i Carabinieri del N.O.R. Aliquota Radiomobile di Terracina (LT), sono intervenuti presso l’abitazione di una signora di 86 anni la quale riferiva che all’ora di pranzo mentre era stata raggiunta, previo accordo telefonico, da uno sconosciuto, che, con artifici e raggiri, è riuscito a farsi consegnare denaro contante pari ad euro L'articolo Terracina / Truffa ad un’anziana donna: le sfilano soldi e fede, indagini in corso Temporeale Quotidiano. Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 7 ottobre 2024)– Sabato si Carabinieri del N.O.R. Aliquota Radiomobile di(LT), sono intervenuti presso l’abitazione di una signora di 86 anni la quale riferiva che all’ora di pranzo mentre era stata raggiunta, previo accordo telefonico, da uno sconosciuto, che, con artifici e raggiri, è riuscito a farsi consegnare denaro contante pari ad euro L'articoload: leinTemporeale Quotidiano.

Temporeale.info - Terracina / Truffa ad un’anziana donna: le sfilano soldi e fede, indagini in corso

La chiama al cellulare e si fa consegnare 2000 euro: anziana truffata a Terracina - 000,00, oltre ad asportarle, con destrezza, la fede nunziale che aveva al dito. ilfaroonline. i Carabinieri del N. a. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Terracina atti ad individuare gli autori della truffa. O. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... (Ilfaroonline.it)

Terracina / Bancarotta fraudolenta e truffa, finisce in manette per scontare la pena residua - . Terracina – Il 13 luglio 2024, a Terracina, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, hanno arrestato una persona di Terracina, che deve scontare ... (Temporeale.info)