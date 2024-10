Temporali, vento e mareggiate: allerta rossa martedì 8 per il maltempo. Ecco le zone più a rischio (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni in buona parte del Centro-Nord d’Italia farà da preludio a nuove precipitazioni, pronte ad abbattersi su diverse zone del Paese a partire dalle prime ore di martedì 8 ottobre. È in arrivo infatti una potente perturbazione di origine atlantica con «precipitazioni abbondanti e insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali e un generale rinforzo dei venti». Sulla base delle previsioni meteo e delle valutazioni di rischio, la Protezione civile ha diramato pertanto un bollettino di allerta per alcune zone del Paese, sino al livello di «elevata criticità» per rischio idrogeologico, ossia l’allerta rossa. Questa riguarderà i particolare due settori: quello dei bacini liguri marittimi e la zona delle Orobie nel bergamasco. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni in buona parte del Centro-Nord d’Italia farà da preludio a nuove precipitazioni, pronte ad abbattersi su diversedel Paese a partire dalle prime ore di8 ottobre. È in arrivo infatti una potente perturbazione di origine atlantica con «precipitazioni abbondanti e insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali e un generale rinforzo dei venti». Sulla base delle previsioni meteo e delle valutazioni di, la Protezione civile ha diramato pertanto un bollettino diper alcunedel Paese, sino al livello di «elevata criticità» peridrogeologico, ossia l’. Questa riguarderà i particolare due settori: quello dei bacini liguri marittimi e la zona delle Orobie nel bergamasco.

