Temporali a Milano: i vigili del fuoco liberano il Lambro dai tronchi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre su Milano si abbatterà un temporale. Per questo, su richiesta della Protezione civile, i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì nelle acque del fiume Lambro, in via Folli, per liberare il fiume da alcuni tronchi d'albero presenti all'interno dell'alveo Milanotoday.it - Temporali a Milano: i vigili del fuoco liberano il Lambro dai tronchi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre susi abbatterà un temporale. Per questo, su richiesta della Protezione civile, idelsono intervenuti nel pomeriggio di lunedì nelle acque del fiume, in via Folli, per liberare il fiume da alcunid'albero presenti all'interno dell'alveo

Milano - vigili condannati per danno d’immagine : vendevano pass falsi e cancellavano multe in cambio di frutta e verdura - 000 euro a testa. 750 euro a testa per il danno d’immagine provocato al Comune di Milano. 000 euro a testa. Le indagini hanno così permesso di risalire a 7 vigili urbani e vari commercianti e professionisti, coinvolti nella compravendita di pass fasulli. Due ex agenti della polizia locale di ... (Dayitalianews.com)

Vendevano pass falsi per i parcheggi in città : 4 vigili condannati per danno d’immagine al Comune di Milano - Quattro vigili sono stati condannati per il danno d'immagine che avrebbero provocato al Comune di Milano. Gli agenti erano finiti al centro di un'inchiesta sulla vendita di pass falsi per i parcheggi e sulla cancellazione di multe.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milano - uomo di 220 chili si sente male in casa. Spettacolare soccorso con i vigili del fuoco - Dopo l'intervento degli uomini del Comando di via Messina, è stato affidato al 118 e trasportato alla Multimedica di Sesto San Giovanni per le cure necessarie. Milano – Si è sentito male in casa sua ma, a causa del suo peso, è stato soccorso da una task force piuttosto particolare. . I vigili ... (Ilgiorno.it)