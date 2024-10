Tajani “Massima attenzione sulla situazione in Medio Oriente” (Di lunedì 7 ottobre 2024) BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Arrivato a Buenos Aires per una missione di rilancio dei rapporti con l’America Latina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che prosegue l’impegno “per garantire la sicurezza dei nostri concittadini compresi i nostri militari della missione Unifil al confine fra Israele e il Libano”. ads/gsl (Fonte video: Farnesina) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Tajani “Massima attenzione sulla situazione in Medio Oriente” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Arrivato a Buenos Aires per una missione di rilancio dei rapporti con l’America Latina, il ministro degli Esteri Antonioha ribadito che prosegue l’impegno “per garantire la sicurezza dei nostri concittadini compresi i nostri militari della missione Unifil al confine fra Israele e il Libano”. ads/gsl (Fonte video: Farnesina) Unlimited News - Notizie dal mondo

Argentina - il progetto Italea a Buenos Aires. Tajani : Rafforziamo i legami con gli italiani all’estero - it. Antonio Tajani, il progetto Italea – parte dell’iniziativa “Turismo delle radici” – fa tappa a Buenos Aires in occasione della Fit, Feria Internacional de Turismo. Il progetto è già stato presentato anche a Toronto, San Paolo e Montevideo: le prossime tappe, a Melbourne (3-8 ottobre) per la ... (Ildenaro.it)