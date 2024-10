Taglio dei tassi quasi certo a ottobre per François Villeroy, ora si deve evitare la deflazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo François Villeroy de Galhau, membro del consiglio direttivo, la Bce “quasi certamente” ridurrà i tassi d’interesse durante la riunione di ottobre. A settembre, l’inflazione è scesa sotto l’obiettivo del 2%, e la principale misura degli aumenti dei prezzi dovrebbe gradualmente tornare vicino a quel livello entro il 2025, ha dichiarato il governatore della Banca Centrale francese in un’intervista a La Repubblica. Le parole di Villeroy sul Taglio dei tassi Villeroy de Galhau ha anche sottolineato che le aspettative di mercato per l’inflazione nel 2025 si attestano sotto l’1,8%, risultando inferiori alle previsioni della Bce. “Tutto ciò indica che l’equilibrio dei rischi sta mutando – ha affermato – Negli ultimi due anni, il nostro principale rischio era quello di superare l’obiettivo del 2%. Quifinanza.it - Taglio dei tassi quasi certo a ottobre per François Villeroy, ora si deve evitare la deflazione Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondode Galhau, membro del consiglio direttivo, la Bce “certamente” ridurrà id’interesse durante la riunione di. A settembre, l’inflazione è scesa sotto l’obiettivo del 2%, e la principale misura degli aumenti dei prezzi dovrebbe gradualmente tornare vicino a quel livello entro il 2025, ha dichiarato il governatore della Banca Centrale francese in un’intervista a La Repubblica. Le parole disuldeide Galhau ha anche sottolineato che le aspettative di mercato per l’inflazione nel 2025 si attestano sotto l’1,8%, risultando inferiori alle previsioni della Bce. “Tutto ciò indica che l’equilibrio dei rischi sta mutando – ha affermato – Negli ultimi due anni, il nostro principale rischio era quello di superare l’obiettivo del 2%.

Cina: ridurra’ tassi interesse per mutui case gia’ esistenti entro 31 ottobre - In linea di principio, 18 banche commerciali nazionali devono rendere noti i loro piani di adeguamento entro il 12 ottobre. Pechino, 30 set – (Xinhua) – La banca centrale cinese ieri ha chiesto alle banche commerciali di ridurre i tassi di interesse per i mutui gia’ esistenti per l’acquisto di ... (Leggi la notizia)