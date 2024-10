Stellantis, concessionari contro Tavares, lettera a Von der Leyen: “Crollo 44% vendita auto elettriche, rinviare 2027 limiti emissioni” (Di lunedì 7 ottobre 2024) I concessionari di Stellantis hanno richiesto a Ursula Von Der Leyen di posticipare l'entrata in vigore dei limiti Ue sulle emissioni auto, che dal prossimo anno diminuiranno a “95 gCO2/km”. La “transizione green” dovrebbe cominciare nel 2025, anno in cui entrerebbero in vigore i primi limiti sulle Ilgiornaleditalia.it - Stellantis, concessionari contro Tavares, lettera a Von der Leyen: “Crollo 44% vendita auto elettriche, rinviare 2027 limiti emissioni” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Idihanno richiesto a Ursula Von Derdi posticipare l'entrata in vigore deiUe sulle, che dal prossimo anno diminuiranno a “95 gCO2/km”. La “transizione green” dovrebbe cominciare nel 2025, anno in cui entrerebbero in vigore i primisulle

