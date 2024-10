Spia accesa sul volo dalla Germania, Ryanair: "Nessuna emergenza" (Di lunedì 7 ottobre 2024) BRINDISI - Ryanair risponde all'articolo pubblicato da BrindisiReport ieri, 6 ottobre, in merito alle apprensioni che nella medesima giornata hanno riguardato il volo della compagnia proveniente da Memmingen, in Germania, e diretto a Brindisi (Fr 5129). Nello specifico, è stato segnalato Brindisireport.it - Spia accesa sul volo dalla Germania, Ryanair: "Nessuna emergenza" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) BRINDISI -risponde all'articolo pubblicato da BrindisiReport ieri, 6 ottobre, in merito alle apprensioni che nella medesima giornata hanno riguardato ildella compagnia proveniente da Memmingen, in, e diretto a Brindisi (Fr 5129). Nello specifico, è stato segnalato

Volo per Brindisi : problema al sistema di protezione del motore dal fuoco Partito dalla Germania - stamani il preoccupante segnale - Pochi giorni fa, in partenza da Brindisi, un motore di un aereo aveva preso fuoco. Un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco, evidenziato dall’accensione di una spia, è stato segnalato questa mattina dal volo Ryanair proveniente da Memmingen, in Germania, e diretto a Brindisi. Lo ... (Noinotizie.it)

