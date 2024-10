SHINING torna al Visionario e a Cinemazero in versione integrale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo scrittore Jack Torrance accetta di lavorare come custode, per il periodo invernale, nell’elegante e isolato Overlook Hotel, nelle Rocky Mountains, insieme alla moglie e al figlio. Ma quando la prima bufera di neve si abbatte sull’hotel bloccando ogni via di fuga, spettri sembrano riemergere dal passato. Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse sì? L’indimenticabile SHINING torna al cinema in versione integrale con i suoi iconici protagonisti: al Visionario di Udine da lunedì 7 a mercoledì 9 ottobre alle ore 21.10; a Cinemazero di Pordenone martedì 8 alle 21.00 e mercoledì 9 alle ore 18.45! Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, SHINING è diretto e prodotto da Stanley Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. Udine20.it - SHINING torna al Visionario e a Cinemazero in versione integrale Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo scrittore Jack Torrance accetta di lavorare come custode, per il periodo invernale, nell’elegante e isolato Overlook Hotel, nelle Rocky Mountains, insieme alla moglie e al figlio. Ma quando la prima bufera di neve si abbatte sull’hotel bloccando ogni via di fuga, spettri sembrano riemergere dal passato. Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse sì? L’indimenticabileal cinema incon i suoi iconici protagonisti: aldi Udine da lunedì 7 a mercoledì 9 ottobre alle ore 21.10; adi Pordenone martedì 8 alle 21.00 e mercoledì 9 alle ore 18.45! Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati,è diretto e prodotto da Stanley Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson.

Torna in sala 'Shining' restaurato in 4K e nella versione originale di 144 minuti - Lunedì 7 ottobre, martedì 8 e mercoledì 9 (spettacoli alle 18 e alle 21), al Multicinema Galleria di Bari torna in sala «Shining» (1980), film capolavoro di Stanley Kubrick, basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, con interpreti principali Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd. Il... (Baritoday.it)

SHINING Torna al Visionario e a Cinemazero in versione integrale - movie. 00 e mercoledì 9 alle ore 18. cinemazero. 45! Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, Shining è diretto e prodotto da Stanley Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. 10; a Cinemazero di Pordenone martedì 8 alle 21. Il film è basato ... (Udine20.it)

Shining - uno dei capolavori di Stanley Kubrick torna in sala in 4k e nella versione da 144 minuti - Sul sito Lucky Red, che distribuisce in sala il film, trovate un lungo elenco di puntigliosità nella messa in scena, nella fattispecie nel numero di ciak chiesti da Kubrick ai suoi attori (tema trasversale nella sua filmografia che meriterebbe un saggio a sé). In Italia dove uscì a dicembre del ... (Ilfattoquotidiano.it)