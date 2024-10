Shaila Gatta chiude con Javier al GF | Non siamo compatibili

Shaila Gatta chiude con Javier al GF: ‚ÄúNon siamo compatibili‚ÄĚ (Di luned√¨ 7 ottobre 2024) Shaila Gatta aveva scelto Javier al GF ma ha cambiato idea, tutto finito tra loro GF, Shaila fa un passo indietro e prende le distanze da Javier Nei giorni scorsi¬†Shaila Gatta¬†aveva fatto una scelta al¬†Grande Fratello¬†tra Lorenzo e Javier, nella casa pi√Ļ spiata d‚ÄôItalia aveva infatti detto che voleva approfondire la conoscenza con Martinez. La loro frequentazione per√≤ non √® durata a lungo, la gieffina si √® presto resa conto che le cose tra loro non possono funzionare. Parlando con alcune sue compagne di avventura si √® lasciata andare ad un lungo sfogo, queste le sue parole: ‚ÄúNon mi piace, zero. Adesso come ne esco? Forse la persona giusta deve ancora trovarmi, io spero che mi trovi. Spero che mi trovi questa persona, perch√© io ho la voglia di vivere delle belle emozioni e di lasciarmi andare con qualcuno.‚ÄĚ E ancora: ‚ÄúSono esigente perch√© so il valore che ho e quello che merito. Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di luned√¨ 7 ottobre 2024)aveva sceltoal GF ma ha cambiato idea, tutto finito tra loro GF,fa un passo indietro e prende le distanze daNei giorni scorsi¬†¬†aveva fatto una scelta al¬†Grande Fratello¬†tra Lorenzo e, nella casa pi√Ļ spiata d‚ÄôItalia aveva infatti detto che voleva approfondire la conoscenza con Martinez. La loro frequentazione per√≤ non √® durata a lungo, la gieffina si √® presto resa conto che le cose tra loro non possono funzionare. Parlando con alcune sue compagne di avventura si √® lasciata andare ad un lungo sfogo, queste le sue parole: ‚ÄúNon mi piace, zero. Adesso come ne esco? Forse la persona giusta deve ancora trovarmi, io spero che mi trovi. Spero che mi trovi questa persona, perch√© io ho la voglia di vivere delle belle emozioni e di lasciarmi andare con qualcuno.‚ÄĚ E ancora: ‚ÄúSono esigente perch√© so il valore che ho e quello che merito.

Bollicinevip.com - Shaila Gatta chiude con Javier al GF: ‚ÄúNon siamo compatibili‚ÄĚ

