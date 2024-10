Sfregia il marito con l’acido e poi simula aggressione ai suoi danni: condannata a 8 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una donna è stata condannata a 8 anni di reclusione per aver sfigurato il marito 48enne con l’acido e aver simulato un’aggressione nei propri confronti, portando inizialmente all’arresto ingiustificato dell’uomo. Il caso risale al 5 dicembre scorso, quando la donna, uscita da una struttura protetta dove si trovava insieme alla figlia nata da un precedente matrimonio, ha incontrato il marito per la consegna di alcuni effetti personali della ragazza.Leggi anche: Mamma morta in un parco dopo una violenza durata ore: in aula le foto shock Inizialmente, la donna aveva accusato il marito di averle gettato addosso dell’acido, sostenendo di aver subito ustioni lievi perché si trovava a una certa distanza da lui. Thesocialpost.it - Sfregia il marito con l’acido e poi simula aggressione ai suoi danni: condannata a 8 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una donna è stataa 8di reclusione per aver sfigurato il48enne cone averto un’nei propri confronti, portando inizialmente all’arresto ingiustificato dell’uomo. Il caso risale al 5 dicembre scorso, quando la donna, uscita da una struttura protetta dove si trovava insieme alla figlia nata da un precedente matrimonio, ha incontrato ilper la consegna di alcuni effetti personali della ragazza.Leggi anche: Mamma morta in un parco dopo una violenza durata ore: in aula le foto shock Inizialmente, la donna aveva accusato ildi averle gettato addosso del, sostenendo di aver subito ustioni lievi perché si trovava a una certa distanza da lui.

"Ti sciolgo nell’acido" - marito arrestato per maltrattamenti - Dopo anni di maltrattamenti una donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito temendo per la propria vita e per quella dei figli. Un uomo di 54 anni di Reggio Calabria è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione dopo anni di violenze verbali, minacce di... (Today.it)