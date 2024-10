Seconda giornata Basket Serie A 2024 25 | il punto

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo Trento, che nell’ uno dei due posticipi della/25, batte Venezia per 82-70, vincono nuovamente anche Bologna, 84-68 su Pistoia, Brescia, 95-93 su Scafati, Trieste, 92-83 su Napoli, e Tortona, 105-95 su Varese. Prima gioia per Milano, che demolisce Sassari(100-75). Male, invece, Cremona, sconfitta all’overtime da Reggio Emilia(77-74). Nell’altro anticipo, la neopromossa Trapani conquista i primi due punti in trasferta contro Treviso(71-87)./25: I RISULTATI TRENTO-VENEZIA 82-70 TREVISO-TRAPANI 71-87 VARESE-DERTHONA 95-105 NAPOLI-TRIESTE 83-92 SCAFATI-BRESCIA 93-95 MILANO-SASSARI 100-75 CREMONA-REGGIANA 74-77 BOLOGNA-PISTOIA 84-68 LA CLASSIFICA TRIESTE pt. 4 BRESCIA pt. 4 TRENTO pt.4 BOLOGNA pt. 4 DERTHONA pt. 4 MILANO pt. 2 TRAPANI pt. (Sport.periodicodaily.com)