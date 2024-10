Scomparsa di Alessandro Venturelli: nuove segnalazioni in Romania. Prorogate le indagini (Di lunedì 7 ottobre 2024) E' del giudice del tribunale di Modena, Carolina Clò, la decisione di prorogare di altri sei mesi le indagini sulla Scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo di cui non si hanno più tracce dal 5 dicembre 2020. Alessandro si era allontanato misteriosamente dalla sua abitazione Modenatoday.it - Scomparsa di Alessandro Venturelli: nuove segnalazioni in Romania. Prorogate le indagini Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) E' del giudice del tribunale di Modena, Carolina Clò, la decisione di prorogare di altri sei mesi lesulladi, il giovane di Sassuolo di cui non si hanno più tracce dal 5 dicembre 2020.si era allontanato misteriosamente dalla sua abitazione

Il 5 ottobre a Milano una serata evento per ricordare Alessandro Bono a 30 anni dalla scomparsa - Per tributarlo saranno sul palco Nero luce, Edo Pop, Francesco D’Acri, Massimo Priviero, Marco Baroni, Simone Tomassini, Mario Lavezzi, Manuel Puelli, Federico Gattafoni, Simona Rae, kava, Ivano Conti, Eleonora Rindi, Andrea Mingardi, Danilo Amerio, Paola Candeo e la band storica di Alessandro ... (Lopinionista.it)

Il 5 ottobre a Milano una serata evento per ricordare Alessandro Bono a 30 anni dalla scomparsa - La serata, che sarà condotta da Imma Baccelliere di Radio Capital e da Stefano Bonfanti, è organizzata da Marco Bergamo, Michael Mattiussi, Marco Annicchiarico, Giulia Benotto e Ambra Marescalchi. Per le informazioni sulla serata: alessandrobono. L'articolo Il 5 ottobre a Milano una serata evento ... (Lopinionista.it)

Vasto piange la scomparsa del maestro Alessandro Bronzo - Si è spento nella mattinata di oggi, 14 settembre, a 63 anni, il maestro Alessandro Bronzo. . . Fondatore e direttore della corale Warm Up, il maestro era molto conosciuto a Vasto: da poco in pensione, combatteva contro una brutta malattia per la quale si trovava ricoverato all'ospedale Santo ... (Chietitoday.it)