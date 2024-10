Oasport.it - Sara Errani e Jasmine Paolini qualificate per le WTA Finals di doppio! Decisivo il trionfo a Pechino

(Di lunedì 7 ottobre 2024), grazie ai 1000 punti conquistati con ildi, hanno ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione per le WTA2024. Un grande obiettivo raggiunto sulla scia dei tanti risultati prestigiosi collezionati nell’arco di una stagione memorabile, in cui spiccano ovviamente l’oro olimpico di Parigi e la vittoria al Foro Italico. La coppia azzurra, finalista all’ultimo Roland Garros, si trova attualmente al terzo posto della Race che prende in considerazione i punti totalizzati nel 2024 alle spalle solamente di Ostapenko/Kichenok e di Hsieh/Mertens. Diventano cinque (su otto) a questo punto i binomi qualificati per ledi Riyadh, in programma dal 2 al 9 novembre.