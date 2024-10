Riscaldamento in casa, ecco come e quando si potrà accendere (Di lunedì 7 ottobre 2024) TRIESTE - Gli impianti di Riscaldamento domestico potranno essere accesi in tutto il territorio del Comune di Trieste dal 15 ottobre prossimo, per un massimo di 14 ore al giorno comprese tra le 5 del mattino e le 23. È quanto diffuso dall'amministrazione comunale nella giornata di oggi 7 ottobre Triesteprima.it - Riscaldamento in casa, ecco come e quando si potrà accendere Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) TRIESTE - Gli impianti didomestico potranno essere accesi in tutto il territorio del Comune di Trieste dal 15 ottobre prossimo, per un massimo di 14 ore al giorno comprese tra le 5 del mattino e le 23. È quanto diffuso dall'amministrazione comunale nella giornata di oggi 7 ottobre

