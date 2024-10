Riduzione delle emissioni associate alle terapie per malattie respiratorie croniche come l’asma (Di lunedì 7 ottobre 2024) NEL 2018 IL GRUPPO Chiesi è diventato Società Benefit (è anche Benefit Corporation negli Stati Uniti, sempre dal 2018, e Société à Mission in Francia, dal 2021): lo Statuto è stato rivisto, includendo – oltre al profitto – obiettivi, legalmente vincolanti, volti a migliorare la qualità di vita dei pazienti, a proteggere il pianeta e i suoi abitanti e a favorire lo sviluppo delle comunità in cui il Gruppo opera. Nel 2019, il Gruppo Chiesi ha ottenuto la certificazione B Corp. Certificazione che ha rinnovato nel 2022, con un miglioramento di 16 punti rispetto al 2019. Attraverso lo standard condiviso del B Impact Assessment, l’azienda misura in modo rigoroso i propri impatti su persone, pazienti, comunità e ambiente, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente. Il Gruppo Chiesi è parte di una comunità globale (a oggi, le B Corp a livello mondiale sono 8. (Di lunedì 7 ottobre 2024) NEL 2018 IL GRUPPO Chiesi è diventato Società Benefit (è anche Benefit Corporation negli Stati Uniti, sempre dal 2018, e Société à Mission in Francia, dal 2021): lo Statuto è stato rivisto, includendo – oltre al profitto – obiettivi, legalmente vincolanti, volti a migliorare la qualità di vita dei pazienti, a proteggere il pianeta e i suoi abitanti e a favorire lo sviluppocomunità in cui il Gruppo opera. Nel 2019, il Gruppo Chiesi ha ottenuto la certificazione B Corp. Certificazione che ha rinnovato nel 2022, con un miglioramento di 16 punti rispetto al 2019. Attraverso lo standard condiviso del B Impact Assessment, l’azienda misura in modo rigoroso i propri impatti su persone, pazienti, comunità e ambiente, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente. Il Gruppo Chiesi è parte di una comunità globale (a oggi, le B Corp a livello mondiale sono 8. (Quotidiano.net)

Quotidiano.net - Riduzione delle emissioni associate alle terapie per malattie respiratorie croniche come l’asma

Riduzione delle emissioni associate alle terapie per malattie respiratorie croniche come l'asma - Il Gruppo Chiesi si impegna per la sostenibilità e il beneficio sociale, diventando Società benefit e ottenendo la certificazione B Corp. Priorità alla qualità di vita dei pazienti e alla riduzione de

