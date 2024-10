Re Carlo III si recherà in Australia e nelle isole Samoa il 18 ottobre. Ma preoccupano le false illusioni che potrebbe creare per altri malati di cancro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come può il monarca astenersi, anche se per pochi giorni, dalle cure per il tumore diagnosticato solo lo scorso gennaio? Se lo chiedono i media inglesi, alla vigilia della partenza di re Carlo III e della regina Camilla, che il 18 ottobre voleranno verso l’Australia e le isole Samoa. E non li traquillizza il parere dei medici royal, i quali avrebbero approvato la decisione del monarca: Carlo potrà interrompere le cure per tutti gli 11 giorni della trasferta. Iodonna.it - Re Carlo III si recherà in Australia e nelle isole Samoa il 18 ottobre. Ma preoccupano le false illusioni che potrebbe creare per altri malati di cancro Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come può il monarca astenersi, anche se per pochi giorni, dalle cure per il tumore diagnosticato solo lo scorso gennaio? Se lo chiedono i media inglesi, alla vigilia della partenza di reIII e della regina Camilla, che il 18voleranno verso l’e le. E non li traquillizza il parere dei medici royal, i quali avrebbero approvato la decisione del monarca:potrà interrompere le cure per tutti gli 11 giorni della trasferta.

