Rally Hyundai pronta per vincere il titolo e poi…

(Di lunedì 7 ottobre 2024)Motorsport avrà tra qualche settimana l’occasione dicon Thierry Neuville ilpiloti nel FIA WorldChampionship. Il marchio coreano, ad un passo da battere Toyota anche nella classifica costruttori, guarda però al futuro che potrebbe non essere al. Cyril Abiteboul, team principal diin passato presente anche in F1, sta guidando una lenta ed inesorabile rivoluzione per il costruttore asiatico che recentemente ha confermato l’impegno con un prototipo LMDh eleggibile per gareggiare nel FIA World Endurance Championship (24h Le Mans) e/o nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Non vi sono ancora le date del debutto in pista, ma sicuramentesarà presente nel panorama delle competizioni di durata per la prima volta della propria storia con il brand di lusso Genesis.