Quando ha letto quelle parole Suicidio Pd | chi ha scatenato la guerra ta De Luca e Schlein

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 'O sceriffo l'aveva scritto: “Nonostante il Pd”. Il titolo del suo libro uscito giusto un anno fa era tutto un programma, che ora è diventato erale. Ieri il dem Vincenzo Deha mandato di nuovo in malora i dem e ha rilanciato: «Non so più come dirlo, io vado avanti a prescindere, mi ricandido, chi ci sta ci sta». Lanon ne vuole sapere. Lui se ne frega. Lo “sceriffo” punta a restare governatore della Campania. L'anno prossimo, stando al limite dei due mandati consecutivi, non potrebbe ripresentarsi, ma Des'è messo in testa un'idea meravigliosa: introdurre un sistema di elezione indiretta in cui sarà il Consiglio regionale a consegnare con un voto di fiducia la guida dell'ente a un “consigliere e”. Riuscirà la magia? Vedremo. (Liberoquotidiano.it)