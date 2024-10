Prima sconfitta stagionale per i valdarnesi. Figline condannato da un episodio. Gialloblù in dieci dalla mezzora (Di lunedì 7 ottobre 2024) FEZZANESE 1 Figline 0 FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Gabelli (81’ Di Bello), Loffredo, D’Alessandro, Selimi, Scieuzo (59’ Geraci), Nicolini, Lunghi (76’ Beccarelli), Bruccini, Cantatore. All.: Rolla. Figline 1965: Pagnini, Giraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Nobile (87’ Remedi), Zellini (78’ Tognetti), Borghi (46’ De Pellegrin), Bruni (46’ Ciravegna), Torrini (79’ Degl’Innocenti), Mugelli. All.: Tronconi. Arbitro: Vincenzi di Bologna. Marcatore: 69’ Cantatore. Note: spettatori 300. Angoli: 10-3. Ammoniti: Gabelli, Nicolini, Bruni, Ciraudo, Mugelli. Espulsi: 35’ Francalanci, 71’ Nicolini. SERAVEZZA – Stavolta lo stadio ’Buon Riposo’ non ha portato fortuna. Contro la Fezzanese il Figline incassa la sua Prima sconfitta stagionale. Finché c’è stata parità numerica la squadra di Tronconi ha svolto una partita abbastanza positiva, sfiorando anche un paio di occasioni. Sport.quotidiano.net - Prima sconfitta stagionale per i valdarnesi. Figline condannato da un episodio. Gialloblù in dieci dalla mezzora Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) FEZZANESE 10 FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Gabelli (81’ Di Bello), Loffredo, D’Alessandro, Selimi, Scieuzo (59’ Geraci), Nicolini, Lunghi (76’ Beccarelli), Bruccini, Cantatore. All.: Rolla.1965: Pagnini, Giraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Nobile (87’ Remedi), Zellini (78’ Tognetti), Borghi (46’ De Pellegrin), Bruni (46’ Ciravegna), Torrini (79’ Degl’Innocenti), Mugelli. All.: Tronconi. Arbitro: Vincenzi di Bologna. Marcatore: 69’ Cantatore. Note: spettatori 300. Angoli: 10-3. Ammoniti: Gabelli, Nicolini, Bruni, Ciraudo, Mugelli. Espulsi: 35’ Francalanci, 71’ Nicolini. SERAVEZZA – Stavolta lo stadio ’Buon Riposo’ non ha portato fortuna. Contro la Fezzanese ilincassa la sua. Finché c’è stata parità numerica la squadra di Tronconi ha svolto una partita abbastanza positiva, sfiorando anche un paio di occasioni.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

fezzanese, finalmente arriva la vittoria. Cantatore regala tre punti importantissimi - fezzanese 1 figline 0 fezzanese: Pucci, Salvetti, Gabelli (81’ Del Bello), Loffredo, D’Alessandro, Selimi, Scieuzo (59’ Geraci), Nicolini, Lunghi (75’ Beccarelli), ...(lanazione.it)

Un pareggio da non disprezzare per il Terranuova Traiana, sconfitte Sangiovannese e figline - Buon pareggio per il Terranova Traiana è andato a impattare 1-1 su un campo ostico come quello dell’Ostiamare, per un punto importante che permette di fare un piccolo passo in classifica. Ad andare i ...(valdarnopost.it)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Riscatto Città di Varese, vittorie per Roma City e Siena! (6 ottobre 2024) - Risultati Serie D, classifiche: dopo il turno infrasettimanale che ha coinvolto solo alcuni gironi, domenica 6 ottobre si torna in campo.(ilsussidiario.net)