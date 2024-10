Ilfogliettone.it - Premio Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilper laè stato assegnato aper la loro scoperta dei microRNA e il loro ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. L'annuncio è stato fatto dall'assemblea delal Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo così la settimana dedicata ai prestigiosi riconoscimenti, che proseguirà con i premi per la Fisica, la Chimica, la Letteratura, la Pace e l'Economia.Scoperte fondamentalisono stati premiati per aver identificato il primo microRNA conosciuto, il lin-4, e per aver svelato il meccanismo attraverso il quale questi piccoli RNA regolano l'espressione genica. I microRNA sono molecole di RNA non codificanti che svolgono un ruolo cruciale nella modulazione dell'attività genica.