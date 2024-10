Premio internazionale Carlo Levi ecco i vincitori Cerimonia a Eboli venerdì 11 ottobre

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Annunciati i nomi deidella dodicesima edizione del“Cristo si è fermato a” 2024. Si tratta di Matteo Lorito, Rettore dell’Università di Napoli Federico II, per la Sezione Cultura; Riccardo Gasperina Geroni, Docente dell’Università di Bologna, per la Sezione Saggistica; Flavio Pagano, Scrittore, per la Sezione Letteratura; Mita Marra, Docente Università di Napoli Federico II, per la Sezione Economia; Enzo Vinicio Alliegro, Docente Università di Napoli Federico II, per la Sezione Ricerca; Armando De Martino, Medico palliativista, per la Sezione Sanità; Franco Rina, Giornalista, per la Sezione Giornalismo. IlSpeciale verrà assegnato al Comando Compagnia Carabinieri di. Ladi premiazione si svolgerà11, alle ore 18.30, presso il Cinema Teatro Italia di