Portale Segnalazioni Agcom: dal 15 Ottobre per violazioni in Comunicazioni, Pay-TV e Settore Postale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si comunica che, il giorno 15 Ottobre 2024, entra in funzione il Portale delle Segnalazioni dell’Agcom, accessibile dalla sezione del sito denominata Servizi. Attraverso il Portale gli utenti possono inviare le Segnalazioni all’Autorità in modo semplice e intuitivo: si tratta delle Segnalazioni attualmente trasmesse all’Agcom mediante i Modelli D e P per le violazioni commesse nei seguenti settori:Comunicazioni elettroniche;Servizi media audiovisivi e Pay-TV;Postale.Per accedere al sistema e inviare la segnalazione è necessario autenticarsi attraverso SPID, CIE, CNS oppure eIDAS, e compilare uno dei seguenti Form:Segnalazione nel Settore delle Comunicazioni elettroniche, servizi media audiovisivi e Pay-TV, che sostituisce il c.d. Modello D;Segnalazione nel Settore Postale, che sostituisce il c.d. Modello P. Digital-news.it - Portale Segnalazioni Agcom: dal 15 Ottobre per violazioni in Comunicazioni, Pay-TV e Settore Postale Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si comunica che, il giorno 152024, entra in funzione ildelledell’, accessibile dalla sezione del sito denominata Servizi. Attraverso ilgli utenti possono inviare leall’Autorità in modo semplice e intuitivo: si tratta delleattualmente trasmesse all’mediante i Modelli D e P per lecommesse nei seguenti settori:elettroniche;Servizi media audiovisivi e Pay-TV;.Per accedere al sistema e inviare la segnalazione è necessario autenticarsi attraverso SPID, CIE, CNS oppure eIDAS, e compilare uno dei seguenti Form:Segnalazione neldelleelettroniche, servizi media audiovisivi e Pay-TV, che sostituisce il c.d. Modello D;Segnalazione nel, che sostituisce il c.d. Modello P.

