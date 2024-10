Picanello, la polizia trova due chili e mezzo di marijuana nel motorino di un pluripregiudicato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un motorino letteralmente imbottito di marijuana era pronto per effettuare una consegna tra le vie di Catania. Ma chi probabilmente avrebbe dovuto guidarlo, un 35enne pluripregiudicato catanese, non aveva fatto i conti con gli agenti delle volanti, piombati in casa sua insieme al cane antidroga Cataniatoday.it - Picanello, la polizia trova due chili e mezzo di marijuana nel motorino di un pluripregiudicato Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unletteralmente imbottito diera pronto per effettuare una consegna tra le vie di Catania. Ma chi probabilmente avrebbe dovuto guidarlo, un 35ennecatanese, non aveva fatto i conti con gli agenti delle volanti, piombati in casa sua insieme al cane antidroga

