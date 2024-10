Ilfattoquotidiano.it - Otto righe: questo vale per il governo il diritto alla casa

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilha inviato alle Camere il Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029 (Psb) che lo esamineranno mercoledì 9bre. Un Psb che detta gli indirizzi e gli obiettivi programmatici, che poi dovrebbero essere presenti nella prossima legge di bilancio, il cui esame quest’anno partirà dCamera dei deputati. Avevo ascoltato nei mesi precedenti i proclami del ministro alle Infrastrutture parlare di Pianovisionario, di 200.000 nuovi alloggi sociali, diper lavoratori e studenti, per poi trovarci come primo risultato quello di far passare immobili piccoli e inabitabili in case residenziali che dovrebbero estinguere l’emergenza abitativa.