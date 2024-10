Mr McMahon: la recensione (e un approfondimento sul wrestling) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo ammetto: ho seguito la World wrestling Entertainment (WWE), compagnia di wrestling americana, per più di un decennio abbondante. Sono stati gli anni della mia infanzia, l’adolescenza e della prima maturità. Ho cominciato, come tutti, grazie alla trasmissione di Smackdown in prima serata su Italia 1, l’imperdibile appuntamento del sabato sera, con il commento di Giacomo Ciccio Valenti e Christian Recalcati: ricordi indelebili. Erano gli anni del boom del wrestling in Italia. Poi, dopo l’omicidio-suicidio di Chris Benoit nel 2007, che uccise moglie e figlio piccolo prima di togliersi la vita, è cambiato tutto: la WWE ha smesso di andare in onda sul digitale terrestre a causa del pessimo impatto che la tragedia ha avuto sulla disciplina. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo ammetto: ho seguito la WorldEntertainment (WWE), compagnia diamericana, per più di un decennio abbondante. Sono stati gli anni della mia infanzia, l’adolescenza e della prima maturità. Ho cominciato, come tutti, grazie alla trasmissione di Smackdown in prima serata su Italia 1, l’imperdibile appuntamento del sabato sera, con il commento di Giacomo Ciccio Valenti e Christian Recalcati: ricordi indelebili. Erano gli anni del boom delin Italia. Poi, dopo l’omicidio-suicidio di Chris Benoit nel 2007, che uccise moglie e figlio piccolo prima di togliersi la vita, è cambiato tutto: la WWE ha smesso di andare in onda sul digitale terrestre a causa del pessimo impatto che la tragedia ha avuto sulla disciplina.

