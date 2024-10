Mons. Ferretti benedice "L'uomo della Sindone": a San Marco in Lamis l'opera di Sergio Rodella (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mons. Giorgio Ferretti ha benedetto il modello e i pannelli che riproducono l’uomo impresso nel sacro lenzuola della Sindone. La benedizione è avvenuta ieri sera, a San Marco in Lamis, al termine della messa che ha chiuso una ricca giornata di eventi e convegni per la collocazione de "L’uomo Foggiatoday.it - Mons. Ferretti benedice "L'uomo della Sindone": a San Marco in Lamis l'opera di Sergio Rodella Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024). Giorgioha benedetto il modello e i pannelli che riproducono l’impresso nel sacro lenzuola. La benedizione è avvenuta ieri sera, a Sanin, al terminemessa che ha chiuso una ricca giornata di eventi e convegni per la collocazione de "L’

Mons. Ferretti riceve il pallio : in Cattedrale il rito con il Nunzio Apostolico - È in programma mercoledì 23 ottobre la cerimonia di imposizione del Pallio all'Arcivescovo di Foggia-Bovino Giorgio Ferretti. Il rito si svolgerà alle ore 18.30 nella Cattedrale di Foggia. L’ingresso in Cattedrale è libero (non è richiesto alcun pass). Sarà possibile seguire la celebrazione... (Foggiatoday.it)

Mons. Ferretti sceglie Khady Sene : è lei la nuova direttrice della Caritas - Giorgio Ferretti, direttrice della Caritas diocesana Foggia-Bovino nonché membro del comitato direttivo e. . . . Khady Sene, operatrice della Caritas di origini senegalese, operatrice degli ultimi da sempre al fianco dei braccianti agricoli, nella giornata di ieri 13 settembre è stata nominata da ... (Foggiatoday.it)