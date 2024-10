Liberoquotidiano.it - Mo: Wsj, 'il 'mercante della morte' russo Bout venderà armi agli Houthi'

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Mosca, 7 ott. (Adnkronos) - Viktor, il "di", come il trafficante d'è conosciuto, sarebbe tornato in attività. Uscito da una prigione statunitense quasi due anni fa in uno scambio di detenuti con la Russia, che aveva rilasciato la star del basket Brittney Griner, starebbe cercando di mediare la vendita dileggere ai militantidello Yemen sostenuti dall'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita un funzionariosicurezza europeo e altre persone a conoscenzaquestione, secondo cui il 57enne - la cui vita avrebbe ispirato il film hollywoodiano del 2005 "Lord of War", con Nicolas Cage - ad agosto avrebbe incontrato a Mosca emissariper negoziare l'acquisto diautomatiche per un valore di 10 milioni di dollari.