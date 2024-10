Mo | Idf ' sventato attacco con razzi di Hamas da Gaza per celebrare il 7 ottobre' **

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) -aveva pianificato di lanciare un'ampia raffica dicontro Israele questa mattina in occasione dell'anniversario del 7, ma i suoi piani sono stati sventati. Lo rende noto l'Idf in un comunicato, precisando di aver "una minaccia immediata, dopo aver individuato i preparativi da parte dell'organizzazione terroristicadi aprire il fuoco su Israele". I caccia israeliani hanno colpito diversi lanciae tunnel in tuttapoco prima delle 6,30 del mattino, ora in cuiaveva pianificato di lanciare i. Il gruppo islamista è riuscito a lanciare solo quattronella zona di Sufa, tre dei quali sono stati intercettati mentre il quarto è caduto in una zona aperta. (Liberoquotidiano.it)