Meteo, al via una settimana instabile: nuove piogge in arrivo (Di lunedì 7 ottobre 2024) settimana instabile sul Forlivese. "La breve pausa soleggiata del weekend lascerà il posto a una nuova fase di maltempo prevista nella prima parte della settimana a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica - esordisce Carlo Migliore di 3bMeteo.com -. La nuvolosità sarà diffusa già (Di lunedì 7 ottobre 2024)sul Forlivese. "La breve pausa soleggiata del weekend lascerà il posto a una nuova fase di maltempo prevista nella prima parte dellaa causa dell’di un’intensa perturbazione atlantica - esordisce Carlo Migliore di 3b.com -. La nuvolosità sarà diffusa già (Forlitoday.it)

Forlitoday.it - Meteo, al via una settimana instabile: nuove piogge in arrivo

Meteo, la conferma: "Settimana instabile e peggioramento in arrivo". E farà freddo - Anche 3bMeteo, come Arpal, prevede una settimana all'insegna dell'instabilità in Liguria. La prima parte, in particolare, con qualche pioggia, mentre una perturbazione più consistente dovrebbe transitare per la regione giovedì. E arriverà anche un freddo più deciso con temperature che... (Genovatoday.it)

Settimana instabile con piogge e temporali: ecco cosa aspettarsi - I modelli matematici stanno lottando per identificare i minimi barometrici che influenzeranno il tempo. leggi tutto . Questa Settimana, il tempo resterà fresco e instabile, con piogge e temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. . L'attuale configurazione meteorologica vede il ... (Abruzzo24ore.tv)

Settimana Fresca ed Instabile, il meteo dal 16 settembre 2024 - La Settimana che ci attende sarà dominata da condizioni meteo perturbate, con un ritorno del vortice ciclonico dai Balcani che già nei giorni scorsi ha investito l’Italia. Questa perturbazione che…. (Retemeteoamatori.it)