Masters Shanghai diventa torneo da parrocchia: si gioca in palestra (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una figuraccia. Il Masters 1000 di Shanghai si trasforma da torneo super, con montepremi di 8,9 milioni di dollari, in un evento della domenica in un circolo di provincia. Uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito Atp viene pesantemente condizionato dalla pioggia, che sconvolge il programma del torneo all'aperto. Solo il campo centrale è L'articolo Masters Shanghai diventa torneo da parrocchia: si gioca in palestra proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una figuraccia. Il1000 disi trasforma dasuper, con montepremi di 8,9 milioni di dollari, in un evento della domenica in un circolo di provincia. Uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito Atp viene pesantemente condizionato dalla pioggia, che sconvolge il programma delall'aperto. Solo il campo centrale è L'articoloda: siinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

LIVE – Berrettini-Rune 3-4 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In palio per il tennista capitolino, in caso di successo, ci sarebbe il pass per i sedicesimi di finale contro uno tra il ceco Jiri Lehecka, trentatreesima testa di serie del torneo, oppure lo spagnolo Jaume Munar. 38 – Si parte con Rune al servizio 12. 30 – I giocatori sono in campo per il ... (Sportface.it)

LIVE – Berrettini-Rune - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Sul suo cammino adesso c’è l’esuberante danese, dodicesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. I due giocatori sono pianificati come primo match della sessione serale dalle ore 12. 30 – I giocatori sono in campo per il riscaldamento 12. 20 – Buongiorno amici di Sportface e ... (Sportface.it)

Masters Shanghai diventa torneo da parrocchia : si gioca in palestra - La pioggia non dà tregua, i match diventano indoor in campi degni di un circolo Una figuraccia. Il Masters 1000 di Shanghai si trasforma da torneo super, con montepremi di 8,9 milioni di dollari, in un evento della domenica in un circolo di provincia. Uno degli appuntamenti più prestigiosi del ... (Sbircialanotizia.it)