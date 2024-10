Masters 1000 Shanghai, Cobolli vince contro Wawrinka e poi svela: “Anche mio padre lo aveva battuto”. Ora affronta Djokovic (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un Cobolli batte Stan Wawrinka, per la seconda volta. Il 22enne Flavio accede al terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai e si regala una sfida contro Novak Djokovic. Nel giorno delle sconfitte di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, è l’unica nota lieta per l’Italia. Il numero 30 del mondo ha battuto il veterano svizzero con il punteggio di 6-7 (6), 7-6 (4), 6-3. E dopo il match ha svelato curioso aneddoto: “Quando ero piccolo ricordo che mio padre ha giocato contro di lui e ci aveva vinto”. Già, Stefano Cobolli – papà di Flavio – aveva battuto Wawrinka nel lontano 2003. Stefano, oggi 47enne allenatore del figlio, è stato a sua volta un buon giocatore di tennis, Anche se non ai livelli di Flavio. Il suo best ranking fu la posizione numero 236 Atp, raggiunta nel 2003. Ilfattoquotidiano.it - Masters 1000 Shanghai, Cobolli vince contro Wawrinka e poi svela: “Anche mio padre lo aveva battuto”. Ora affronta Djokovic Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unbatte Stan, per la seconda volta. Il 22enne Flavio accede al terzo turno dell’ATPdie si regala una sfidaNovak. Nel giorno delle sconfitte di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, è l’unica nota lieta per l’Italia. Il numero 30 del mondo hail veterano svizzero con il punteggio di 6-7 (6), 7-6 (4), 6-3. E dopo il match hato curioso aneddoto: “Quando ero piccolo ricordo che mioha giocatodi lui e civinto”. Già, Stefano– papà di Flavio –nel lontano 2003. Stefano, oggi 47enne allenatore del figlio, è stato a sua volta un buon giocatore di tennis,se non ai livelli di Flavio. Il suo best ranking fu la posizione numero 236 Atp, raggiunta nel 2003.

