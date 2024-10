Masters 1000 Shanghai 2024: Rune s’infuria con la madre dopo un consiglio sbagliato (VIDEO) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Holger Rune e sua madre Anke sono stati protagonisti di un singolare episodio durante il terzo set del match di secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 contro Matteo Berrettini. Sul 4-3 Rune e palla break in suo favore, la donna ha infatti suggerito al danese di prepararsi a colpire di dritto sul servizio di Berrettini. Il tennista azzurro ha invece servito sul rovescio del classe 2003, trovando una prima vincente. Come l’ha presa Rune? Non bene, per usare un eufemismo. Si è infatti girato verso il suo angolo con gli occhi pieni di rabbia ed ha fatto un gesto plateale nei confronti di sua madre, come a volersi complimentare per il consiglio sbagliato. Di seguito il VIDEO. *Rune’s mom hints to cover forehand side* *Berrettini serves to Rune’s backhand* Rune’s reaction pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Holgere suaAnke sono stati protagonisti di un singolare episodio durante il terzo set del match di secondo turno deldicontro Matteo Berrettini. Sul 4-3e palla break in suo favore, la donna ha infatti suggerito al danese di prepararsi a colpire di dritto sul servizio di Berrettini. Il tennista azzurro ha invece servito sul rovescio del classe 2003, trovando una prima vincente. Come l’ha presa? Non bene, per usare un eufemismo. Si è infatti girato verso il suo angolo con gli occhi pieni di rabbia ed ha fatto un gesto plateale nei confronti di sua, come a volersi complimentare per il. Di seguito il. *’s mom hints to cover forehand side* *Berrettini serves to’s backhand*’s reaction pic.twitter.

Masters 1000 di Shanghai - Berrettini sconfitto da Rune : l’Azzurro esce al secondo turno - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. L’Azzurro ha perso per 4-6, 6-4, 6-3 in due ore di gioco con il danese Holger Rune, che ha vinto in rimonta. tv ilfaroonline. . Quest’ultimo troverà Jiri Lehecka ... (Ilfaroonline.it)

Highlights Berrettini-Rune 6-4 4-6 3-6 - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - Trionfa in rimonta il tennista danese, che si impone con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 in un’ora e 59 minuti. . Di seguito il video con le azioni salienti The post Highlights Berrettini-Rune 6-4 4-6 3-6, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights ... (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai - Berrettini perde in tre set contro Rune. Fuori anche Musetti contro Goffin - L’obiettivo di rientrare in top 30, per guadagnare una testa di serie agli Australian Open, è più vicino. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, Musetti ha complicato tutto nel secondo perso al tie break 6-7 (6-8). La leggera flessione nel terzo è stata fatale. 18 del ... (Ilfattoquotidiano.it)