Masters 1000 Shanghai 2024 incredibile svista arbitrale durante Cobolli-Wawrinka | cos’è successo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In uno sport come il tennis, specialmente in quest’era iper-tecnologica, non capita spesso che ci siano degli errori. Quando succedono, però, spesso sono (molto) gravi e quello commesso da Carlos Bernardesil match tra Flavioe Stan– secondo turno deldi– ne è un esempio. Nel secondo game del terzo set, il tennista svizzero ha servito una prima vincente, mentre il punto seguente è stato vinto dacon una bella palla corta. L’arbitro brasiliano – di grande esperienza, si ritirerà quest’anno dopo una splendida carriera – avrebbe dovuto dire 15-15, invece ha sbagliato a chiamare il punteggio (verosimilmente distratto da qualcosa) ed ha detto 0-30.si è dunque visto regalare un punto e proprio in quel game ha messo a segno il break decisivo (peraltro l’unico del match) che gli ha permesso poi di vincere la partita.