Martedì burrascoso con temporali e raffiche di vento: scatta l'allerta meteo gialla anche per frane e piene dei fiumi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuova ondata di maltempo all'orizzonte e nuova allerta meteo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una fase d'attenzione "gialla" per temporali, piene dei fiumi e corsi minori e frane per la giornata di Martedì. Nell'avviso viene rimarcato come siano "previsti temporali forti più

