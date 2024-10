Manca ancora l'acqua a Città Sant'Angelo, chiuso l'istituto Spaventa (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata decisa la chiusura dell'istituto Spaventa di Città Sant'Angelo nella mattinata di lunedì 7 ottobre.A determinare la decisione sono stati i problemi di approvvigionamento idrico.«In seguito alla comunicazione dell'Aca», fanno sapere dal Comune, «riguardante il perdurare della Ilpescara.it - Manca ancora l'acqua a Città Sant'Angelo, chiuso l'istituto Spaventa Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata decisa la chiusura dell'dinella mattinata di lunedì 7 ottobre.A determinare la decisione sono stati i problemi di approvvigionamento idrico.«In seguito alla comunicazione dell'Aca», fanno sapere dal Comune, «riguardante il perdurare della

Allarme lupi : la denuncia di una cittadina spaventata “il nostro cagnolino è sparito - abbiamo timore” [FOTO-VIDEO] - In una zona di Loreto Aprutino, nella frazione Re Martello, a pochi passi dalla strada statale, sono stati avvistati dei lupi. Lo denuncia una cittadina, che ha fornito foto e video della sera in cui, dopo l’arrivo degli animali selvatici, il suo cagnolino è sparito nel nulla, dietro le piante... (Ilpescara.it)

Spese scolastiche : a Città Sant'Angelo contributi per i nidi e per il trasporto pubblico degli alunni dello Spaventa - Doppio sostegno dunque per famiglie e studenti di Città Sant’Angelo con la prima misura. Agevolazioni per le spese effettivamente sostenute per gli asili nido da una parte e contributi per gli alunni dell’istituto magistrale Barrando Spaventa che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. ... (Ilpescara.it)

Torrente di Zafferia - il maltempo spaventa i cittadini : "A ogni pioggia si rischia la tragedia" - A richiederli i consiglieri comunali Mirko Cantello e Felice. . . La nuova ondata di maltempo che si sta abattendo su Messina torna alla ribalta i problemi che hanno già causato l'esondazione del torrente a Zafferia per cui non bastano soltanto la pulizia del gretto ma servono interventi ... (Messinatoday.it)