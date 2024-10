Maltempo: allerta arancione per piene e frane in montagna, gialla in collina e pianura (Di lunedì 7 ottobre 2024) Maltempo, nel Piacentino bollino arancione per piene dei corsi d’acqua minori e frane in montagna, giallo in collina e pianura. A diramare l’allerta, valida a partire dalla mezzanotte dell’8 ottobre per le successive 24 ore, la protezione civile dell’Emilia-Romagna.Per la giornata di martedì Ilpiacenza.it - Maltempo: allerta arancione per piene e frane in montagna, gialla in collina e pianura Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), nel Piacentino bollinoperdei corsi d’acqua minori ein, giallo in. A diramare l’, valida a partire dalla mezzanotte dell’8 ottobre per le successive 24 ore, la protezione civile dell’Emilia-Romagna.Per la giornata di martedì

