Lo Spaesato: anticipazioni, ospiti e streaming della quarta puntata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo Spaesato: anticipazioni, ospiti e streaming della quarta puntata Questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata de Lo Spaesato, uno show on the road con Teo Mammuccari che vuole raccontare l’Italia attraverso la comicità. Il comico e conduttore tv girerà dunque per l’Italia alla ricerca anche di persone e personaggi particolari che, insieme agli usi e costumi di quei luoghi, diventeranno le parti integranti di uno show che verrà realizzato nei teatri dei medesimi paesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Tpi.it - Lo Spaesato: anticipazioni, ospiti e streaming della quarta puntata Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LoQuesta sera, lunedì 7 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda lade Lo, uno show on the road con Teo Mammuccari che vuole raccontare l’Italia attraverso la comicità. Il comico e conduttore tv girerà dunque per l’Italia alla ricerca anche di persone e personaggi particolari che, insieme agli usi e costumi di quei luoghi, diventeranno le parti integranti di uno show che verrà realizzato nei teatri dei medesimi paesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 7 ottobre - Rai 2 21.20 LO SPAESATO People comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l`Italia attraverso la comicità. Questa settimana raggiunge Acerenza dove Mammucari ritornerà nei luoghi della sua ... (repubblica.it)

Stasera in tv (7 ottobre): Giletti e Mentana, la strana alleanza per battere Signorini - Cosa vedere stasera in tv? Ecco il meglio della prima serata di lunedì 7 ottobre: Viale Mazzini punta su Brennero, Mammucari e Giletti, mentre Mediaset sul GF ... (libero.it)

Baldini: solido e concreto, per me è il miglior Pescara - PESCARA. «Per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?». La domanda, apparentemente banale ma geniale, rivolta da uno spaesato Totò ad un vigile urbano in piazza Duomo a Milano. Ci sono ... (informazione.it)